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Житель Приморья задержан по подозрению в ограблении пенсионерки

Житель Приморья задержан по подозрению в ограблении пенсионерки

Фото: 163gorod.ru

В городе Партизанске, находясь на маршруте патрулирования, инспекторы ДПС стали свидетелями преступления. Полицейские увидели, как неизвестный мужчина пытается вырвать сумку из рук пенсионерки и задержали злоумышленника.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по г. Партизанску, 30-летний местный житель доставлен в отдел внутренних дел, где дал признательные показания.

Следователями отдела МВД России по городу Партизанску возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п «г» ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на совершение грабежа с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья)
Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейские проверяют причастность подозреваемого к ранее совершенным преступлениям.

 

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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