Сотрудницу полиции Артема поблагодарили за оперативность и отзывчивость

На имя начальника отдела МВД России по городу Артему поступило письмо местного жителя Сергея Николаевича Быкова, который выразил слова признательности и благодарности в адрес специалиста по связям со средствами массовой информации отдела МВД России по городу Артему Оксаны Дарявиной.

Как рассказали "Вестям Приморье" в пресс-службе УМВД по Приморью, в декабре 2016 года гражданин обратился в отдел полиции города Артема с просьбой об оказании государственной услуги по предоставлению справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования.

«Справка был оформлена с некоторыми неточностями. Тогда я обратился к майору внутренней службы Оксане Дарявиной с просьбой помочь их устранить. Оксана Валентиновна чутко отнеслась к просьбе, вникла в проблему и грамотно объяснила, какие документы необходимо собрать. На следующем приеме мое заявление было зарегистрировано, необходимый пакет документов направлен в Информационный Центр УМВД России по Приморскому краю. Через несколько дней справка была готова, все недочеты устранены», - пишет Сергей Николаевич.

Приказом начальника отдела МВД России по городу Артему полковника полиции Алексея Шульженко майору внутренней службы Оксане Дарявиной объявлена благодарность. Пресс-служба ОМВД России по городу Артему

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]