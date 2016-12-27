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Более 400 литров непищевой спиртосодержащей продукции изъято в магазине Приморья

Более 400 литров непищевой спиртосодержащей продукции изъято в магазине Приморья

Фото: Роспотребнадзор по Приморскому краю

3 февраля 2017 в ходе совместной рейдовой проверки сотрудников Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю и полиции Приморского края в магазине «Хозтовары» индивидуального предпринимателя Зотовой Т.В. Приморский край, г. Артем, п. Заводской, ул. Михайловская, д. 12, была обнаружена спиртосодержащая непищевая продукция общим объемом более 400 л:

- средство для дезинфекции лосьон «Вита-септ» в стеклянной упаковке с содержанием спирта 95%, объемом 100 мл, в количестве – 1594 шт. по цене – 50 рублей за единицу;

- универсальное средство «Чистый – С» с содержанием спирта 96%, объемом 250 мл, в количестве – 636 штук.

В ходе проведения рейдовой проверки пресечен факт поступления в указанный магазин для реализации еще 115 л непищевой спиртосодержащей продукции:

- универсальное средство «Чистый – С» с содержанием спирта 96%, объемом 250 мл, в количестве – 60 штук;

- «Спирт этиловый», объемом 100 мл в количестве – 1000 шт..

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на официальный сайт Роспотребнадзора по Приморскому краю, продукция арестована и изъята сотрудниками полиции. К продавцу будут применены предусмотренные санкции.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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