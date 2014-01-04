В Приморье разыграют десять абонементов на проезд в пригородных электропоездах

Компания ОАО «Экспресс Приморья» проводит розыгрыш десяти абонементов на проезд в пригородных электропоездах Приморского края.

С 6 по 20 февраля при покупке любого абонементного билета в пригородных кассах Приморского края каждый его житель может принять участие в акции и выиграть абонементный билет на следующий месяц.

Для участия в акции необходимо в период с 6 по 20 февраля приобрести любой из четырех видов абонементных билетов в пригородных кассах Приморского края и отправить SMS на номер +79841948088 с текстом: «Акция (пробел) номер абонементного билета».

24 февраля путем отбора случайных чисел победителям будет отправлено SMS с поздравлениями и информацией о том, как можно забрать выигранный билет.

Виды абонементных билетов:

Абонемент "Ежедневно" действителен для проезда пассажиров во все дни недели сроком действия 5, 10, 15, 20, 25 дней, 1,2,3,4,5,6,12 месяцев.

Абонемент «Рабочего дня» - действителен для проезда пассажиров в рабочие дни недели сроком действия 10, 15, 20, 25 дней, 1,2,3,4,5,6,12 месяцев.

Абонементные билеты "рабочего дня" действительны для проезда в течение срока действия, указанного в билете, по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, и пятницам, кроме нерабочих праздничных дней. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней и переносе выходного дня на рабочий день, абонементный билет действителен для проезда в выходной день, объявленный рабочим, и недействителен в рабочий день, объявленный нерабочим (выходным).

Абонемент «Выходного дня» - действителен на проезд только по пятницам, субботам, воскресеньям, понедельникам, праздничным дням, а также в день перед праздником и в день после праздника в течении срока действия абонемента. Абонементные билеты «Выходного дня» оформляются сроком действия 1,2,3,4,5,6,12 месяцев.

Абонемент «На даты» - оформляются на любые выбранные пассажиром даты (от 5 до 15 дней) или на чётные и нечётные даты (14, 15, 16 дат в зависимости от продолжительности месяца действия абонементного билета) в течение одного календарного месяца.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]