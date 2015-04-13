Правительство одобрило штраф в 2500 рублей за непропуск пешехода
Правительство одобрило ужесточение наказания для не пропустивших пешехода водителей. Теперь проект федерального закона будет внесен в Госдуму, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на auto.mail.ru.
В частности, кабинет министров поддержал проект федерального закона «О внесении изменения в статью 12.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». Ранее документ был рассмотрен и одобрен на заседании Комиссии Правительства РФ.
Законопроектом предлагается в Кодексе об административных правонарушениях установить за невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения, пользующимся преимуществом в движении, административный штраф в размере от 1,5 тыс. руб. до 2,5 тыс. руб.
Ранее в правительстве подчеркивали, что необходимость усиления административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам или другим участникам дорожного движения обусловлена высокой степенью общественной опасности таких нарушений, говорится в комментарии правительственной комиссии.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
28.01.2017 Госдума одобрила в I чтении законопроект о штрафе в 5 тысяч рублей за опасное вождение
-
17.11.2016 Кабмин одобрит введение штрафа за опасное вождение автомобиля в 5 тысяч рублей - Медведев
-
03.06.2016 Правительство одобрило законопроект о расширении зоны Свободного порта Владивосток
-
25.11.2015 Административные комиссии Владивостока следят за соблюдением законодательства
-
29.04.2015 Проект свободного порта Владивосток внесен на рассмотрение в правительство
-
13.04.2015 В России увеличатся штрафы за нарушения правил землепользования
Добавить комментарий