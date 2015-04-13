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Правительство одобрило штраф в 2500 рублей за непропуск пешехода

Правительство одобрило штраф в 2500 рублей за непропуск пешехода

Фото: Штрафы в России

Правительство одобрило ужесточение наказания для не пропустивших пешехода водителей. Теперь проект федерального закона будет внесен в Госдуму, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на auto.mail.ru.

В частности, кабинет министров поддержал проект федерального закона «О внесении изменения в статью 12.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». Ранее документ был рассмотрен и одобрен на заседании Комиссии Правительства РФ.

Законопроектом предлагается в Кодексе об административных правонарушениях установить за невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения, пользующимся преимуществом в движении, административный штраф в размере от 1,5 тыс. руб. до 2,5 тыс. руб.

Ранее в правительстве подчеркивали, что необходимость усиления административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам или другим участникам дорожного движения обусловлена высокой степенью общественной опасности таких нарушений, говорится в комментарии правительственной комиссии.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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