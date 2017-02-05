В Приморье разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП
В Приморье разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_control, неизвестный автомобиль сбил пешехода на трассе между Екатериновкой и Находкой. Водитель скрылся с места происшествия.
По предварительной информации, пострадавший погиб на месте.
Полицейские устанавливают личность погибшего и ведут поиски виновника происшествия.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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