Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:10
  0

Во Владивостоке неизвестный автомобилист повредил две машины и скрылся

Во Владивостоке неизвестный автомобилист повредил две машины и скрылся

5 февраля примерно с 3.30 до 6.00 во Владивостоке на ул. Чкалова неизвестный водитель на неизвестном автомобиле повредил два припаркованных автомобиля. Как следует из сообщения, пришедшего на WhatsApp программы "Вести: Приморье", виновник ДТП с места происшествия скрылся.

Свидетелей аварии просят позвонить по телефону: 89147059605. Возможно у кого-то есть запись видеорегистратора о данном происшествии.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:








Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря