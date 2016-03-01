Во Владивостоке неизвестный автомобилист повредил две машины и скрылся

5 февраля примерно с 3.30 до 6.00 во Владивостоке на ул. Чкалова неизвестный водитель на неизвестном автомобиле повредил два припаркованных автомобиля. Как следует из сообщения, пришедшего на WhatsApp программы "Вести: Приморье", виновник ДТП с места происшествия скрылся.

Свидетелей аварии просят позвонить по телефону: 89147059605. Возможно у кого-то есть запись видеорегистратора о данном происшествии.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]