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Очередное заседание суда по делу о растрате при строительстве Приморского океанариума пройдет в понедельник

Очередное заседание суда по делу о растрате при строительстве Приморского океанариума пройдет в понедельник

Очередное заседание Фрунзенского районного суда Владивостока по делу о Приморском океанариуме состоится в понедельник, 6 февраля.

По версии следствия, Поплавский с июня 2009 года по март 2010 года совершил растрату вверенных ему денежных средств, выделенных на строительство Приморского океанариума, в пользу ЗАО "Косандра" на сумму более 75 млн рублей. За это он получил от генерального директора данной фирмы незаконное вознаграждение в размере около 26 млн рублей.

Кроме того, с апреля 2010 года по июнь 2013 года Поплавский похитил путем растраты более 1 млрд рублей, переведя их на счет ООО "НПО "Мостовик", за что получил от генерального директора фирмы более 119 млн рублей в виде коммерческого подкупа.

Поплавский обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4. ста 160 УК РФ (Растрата) и ч.3 ст.205 УК РФ (Коммерческий подкуп).

Заседания суда по этому делу уже многократно переносились по причинам неявки свидетелей либо подорванного здоровья подсудимого, а самому Поплавскому неоднократно продлевали пребывание в СИЗО.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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