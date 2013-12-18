Пристав разыскал двух сестер-алиментщиц и спас их от смертельной угрозы(фото)

Судебный пристав по ОУПДС отдела судебных приставов по Яковлевскому району Михаил Удовенко предотвратил пожар в доме, в котором находились трое взрослых людей и грудной ребенок.

Как сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморскому краю, 26 января 2017 года Михаил Удовенко вместе с водителем Александром Ореховым выехали в село Варфоломеевка, где предположительно проживали две сестры-алиментщицы.

Обе женщины в соответствии с судебными решениями обязаны выплачивать денежные средства своим детям, однако от материального обеспечения своих чад гражданка А. и гражданка Б. сами себя освободили. Чтобы избежать ответственности за неуплату алиментов и скрыться от судебных приставов, сестры несколько раз меняли место жительства. В предыдущий раз работники отдела судебных приставов по Яковлевскому району нашли неплательщиц в с. Новосысоевка.

Опасаясь следующего визита судебных приставов, должницы переехали в другое село Яковлевского района Приморского края. Там их и разыскал судебный пристав по ОУПДС Михаил Удовенко. Сестры выбрали местом жительства старую деревянную постройку. Кроме самих сестер-алиментщиц в доме находился мужчина и грудной ребенок.

Во время разговора с должницами Михаил Удовенко почувствовал запах дыма. С потолка, возле самой печки, рухнул кусок штукатурки. Выбежав на улицу, судебный пристав по ОУПДС увидел, что дым из печи идет не из трубы, а из под самой крыши. Оказалось, что между крышей и трубой загорелось перекрытие, и огонь начал распространяться по всей кровле.

В условиях создавшейся угрозы жизни и здоровью обитателей дома, среди которых находился грудной ребенок, Михаил Удовенко действовал быстро и решительно. Люди были выведены из дома. Из служебного автомобиля мгновенно извлечены средства пожаротушения. Кроме них, в ход пошли все имеющиеся в наличии емкости с водой. В считанные минуты, благодаря грамотным действиям судебного пристава по ОУПДС Михаила Удовенко,пламя было потушено. Сестрам-алиментщицам пришлось вернуться в с. Новосысоевку к родственникам.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]