Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 10:31
  1

Житель Владивостока превратил свою квартиру в наркопритон

Житель Владивостока превратил свою квартиру в наркопритон

Фото: УМВД по ПК

Во Владивостоке пресечена деятельность наркопритона, хозяином которого являлся 42-летний местный житель. Преступление удалось выявить благодаря бдительности жильцов дома, которые сообщили о противоправной деятельности организатора притона в полицию.

В результате проведенных мероприятий   установлено, что мужчина, являясь потребителем наркотических средств, в период с августа 2016 по январь 2017 года предоставлял свою квартиру на проспекте Красного Знамени наркозависимым людям для потребления синтетических наркотиков. В ходе осмотра жилища подозреваемого сотрудники Управления наркоконтроля изъяли приспособления для изготовления и употребления наркотических средств.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В январе 2017 года  сотрудниками подразделений по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю благодаря сообщениям граждан  пресечена деятельность  пяти  наркопритонов. Полиция благодарит приморцев за активную гражданскую позицию и помощь в раскрытии наркопреступлений.

Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:








Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря