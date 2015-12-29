Житель Владивостока превратил свою квартиру в наркопритон
Во Владивостоке пресечена деятельность наркопритона, хозяином которого являлся 42-летний местный житель. Преступление удалось выявить благодаря бдительности жильцов дома, которые сообщили о противоправной деятельности организатора притона в полицию.
В результате проведенных мероприятий установлено, что мужчина, являясь потребителем наркотических средств, в период с августа 2016 по январь 2017 года предоставлял свою квартиру на проспекте Красного Знамени наркозависимым людям для потребления синтетических наркотиков. В ходе осмотра жилища подозреваемого сотрудники Управления наркоконтроля изъяли приспособления для изготовления и употребления наркотических средств.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
В январе 2017 года сотрудниками подразделений по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю благодаря сообщениям граждан пресечена деятельность пяти наркопритонов. Полиция благодарит приморцев за активную гражданскую позицию и помощь в раскрытии наркопреступлений.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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