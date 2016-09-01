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Низкая зарплата и несогласованность работы демотивируют приморцев

Низкая зарплата и несогласованность работы демотивируют приморцев

Фото: M-in-City

Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter провел опрос жителей Дальнего Востока, выяснив, что сильнее всего снижает желание работать.

Оказалось, что снижению мотивации больше всего способствует несогласованность работы между подразделениями и сотрудниками компании. Её отметили 59% участников опроса. Чуть меньше — 49% — говорят, что у них опускаются руки из-за низкой заработной платы. Каждого второго демотивирует отсутствие похвалы и поощрений за хорошую работу (41%). Чуть меньше, 38%, пожаловались, что их руководитель снижает желание работать. Лишь 5% респондентов указали, что их мотивации к работе ничего не мешает. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на представителя пресс-службы Софью Леонову.

Среди факторов, отвлекающих от работы в течение дня, сотрудники компаний выделяют внезапно возникающие вопросы и проблемы, требующие срочного решения (38%). Также отвлекающим фактором оказался шум от коллег — неформальные разговоры и болтовня (30%). При этом от работы способны отвлечь не только личные проблемы (8%), но и социальные сети (5%) и погода за окном (5%). Правда, 38% отметили, что их от работы ничего не отвлекает.

Больше половины респондентов согласились с тем, что иногда полезно отвлекаться от работы (59%). Почти половина (46%) согласились с тем, что продуктивнее работали бы вне офиса, на удалённой основе. А вот на вопрос работали бы вы продуктивнее в отдельном кабинете, без коллег рядом, 38% опрошенных ответили, что нет, а 35% согласились, что их работа бы улучшилась.

Опрос проводился Службой исследований HeadHunter 24 ноября – 8 декабря 2016 года среди 2418 сотрудников российских компаний.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • олег 34 / Сегодня, 11:50
    № 1  
     

    А моя руководитель вообще заявила, что нельзя радоваться своей работой и то, как ты ее выполняешь, это неправильно. Она считает, что на работе нужно испытывать чувство дискомфорта. Вот такое у нее видение, мне кажется она заблуждается.

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