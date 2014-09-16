Дрифт на Солдатском озере закончился столкновением двух авто

В ночь на понедельник в Уссурийске на Солдатском озере произошло ДТП, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ussur.net.

Виновниками транспортного происшествия стали Тойота Приус и Тойота Корона. Любители дрифта собрались на озере, чтобы поразвлечься, однако все закончилось иначе — иномарки столкнулись друг с другом.

В результате происшествия Приус влетел правым боком в Корону, оставив приличную вмятину.

Подробности устанавливаются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]