Многомиллионный штраф и тюремный срок получил взяткодатель в Приморье

В Приморье по постановлению прокурора потребительский кооператив оштрафован на миллион рублей за нарушение законодательства о противодействии коррупции, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Прокуратура Первомайского района города Владивостока провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в деятельности потребительского кооператива «ЖСК-88».

Установлено, что председатель правления этого кооператива в июле 2016 года передал взятку в размере 50 тыс. рублей судебному приставу-исполнителю отдела судебных приставов, который действовал в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

Так, за денежное вознаграждение он попросил должностное лицо не принимать мер, направленных на принудительное исполнение производств, возбужденных по вступившим в законную силу решениям суда. В соответствии с этими судебными решениями на возглавляемый взяткодателем кооператив возлагалась обязанность устранить ряд нарушений в деятельности ПК «ЖСК-88» по строительству жилого дома (устранение нарушений в сфере пожарной безопасности, возведение ограждения строительной площадки объекта незавершенного строительства).

За совершении преступления коррупционной направленности председатель правления потребительского кооператива осужден к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, со штрафом в размере 3 млн рублей.

Согласно ст. 14 Федерального закона «О противодействии коррупции» в случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляется совершение коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Учитывая данные обстоятельства, прокурор района возбудил в отношении юридического лица – потребительского кооператива «ЖСК-88», дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

По итогам его судебного рассмотрения указанное юридическое лицо подвергнуто административному штрафу в размере миллиона рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]