Многомиллионный штраф и тюремный срок получил взяткодатель в Приморье
В Приморье по постановлению прокурора потребительский кооператив оштрафован на миллион рублей за нарушение законодательства о противодействии коррупции, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Прокуратура Первомайского района города Владивостока провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в деятельности потребительского кооператива «ЖСК-88».
Установлено, что председатель правления этого кооператива в июле 2016 года передал взятку в размере 50 тыс. рублей судебному приставу-исполнителю отдела судебных приставов, который действовал в рамках оперативно-розыскных мероприятий.
Так, за денежное вознаграждение он попросил должностное лицо не принимать мер, направленных на принудительное исполнение производств, возбужденных по вступившим в законную силу решениям суда. В соответствии с этими судебными решениями на возглавляемый взяткодателем кооператив возлагалась обязанность устранить ряд нарушений в деятельности ПК «ЖСК-88» по строительству жилого дома (устранение нарушений в сфере пожарной безопасности, возведение ограждения строительной площадки объекта незавершенного строительства).
За совершении преступления коррупционной направленности председатель правления потребительского кооператива осужден к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, со штрафом в размере 3 млн рублей.
Согласно ст. 14 Федерального закона «О противодействии коррупции» в случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляется совершение коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Учитывая данные обстоятельства, прокурор района возбудил в отношении юридического лица – потребительского кооператива «ЖСК-88», дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).
По итогам его судебного рассмотрения указанное юридическое лицо подвергнуто административному штрафу в размере миллиона рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
12.08.2016 В Приморье организация заплатит миллион рублей за взятки
-
22.04.2016 Экс-директор судоходной компании в Приморье получил 4 года колонии за взятку приставу
-
04.03.2016 В Приморье гендиректор судоходной компании предстанет перед судом за взятку судебному приставу
-
13.11.2015 В Приморье должностное лицо сельского поселения подозревается в получении взятки
-
21.09.2015 В Приморье по постановлению прокурора лесозаготовительная компания оштрафована на миллион рублей
-
12.12.2014 В Уссурийске за попытку подкупить должностное лицо взяткодатель оштрафован на 600 тыс. рублей
Добавить комментарий