13 пожаров произошло за сутки в Приморье

За минувшие сутки на территории Приморского края зарегистрировано 13 пожаров.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, 5 февраля в 16:26 на пульт пожарно-спасательной службы города Уссурийска поступила информация о пожаре. Звонивший по телефону сообщил, что на улице Казачья на территории садоводческого общества «Заря 2» горит дачный домик.

Прибыв по указанному адресу спустя 10 минут, огнеборцы приступили к тушению. В ходе проведённой разведки был установлен очаг возгорания. Горели дачный дом, пристройка, мебель и домашние вещи.

В 16:40 пожар был локализован, а в 18:00 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 50 кв. м. Погибших и пострадавших нет. По сигналу тревоги для тушения пожара прибыли 7 человек личного состава и 2 единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.

Вечером, 5 февраля в 19:53 в пожарно-спасательную службу Чугуевского муниципального района поступило сообщение о возгорании неэксплуатируемого сарая в селе Соколовка.

На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные и приступили к тушению.

В 20.31 пожар был локализован, а в 23.05 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 600 кв. м. При тушении пожара были задействованы 5 человек личного состава и 2 единицы техники.В результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания будут установлены.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю убедительно призывает граждан неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. Следует помнить, что курение допускается только в специально отведённых для этого местах. Ни в коем случае не курите в постели, не бросайте непотушенные сигареты. Будьте крайне осторожны при эксплуатации печного отопления и электрических приборов, не перегружайте сеть, а, уходя из дома, выключайте электрооборудование из сети. Не пользуйтесь источниками открытого огня. Не оставляйте малолетних детей без присмотра взрослых, так как даже малая детская шалость может обернуться большим горем.



Берегите себя и своих близких! Единый телефон службы спасения «112» или «101».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]