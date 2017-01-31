Судьба «Еруслана» решена
Судно «Еруслан» в ближайшее время отбуксируют в безопасное место. Такое решение было принято вчера,5 февраля, на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Приморского края.
Судьбу судна, из-за которого над Амурским заливом и всей акватории вокруг Владивостока нависла экологическая угроза, решали представители различных ведомств: МЧС, администрации порта Владивосток, полиции, прокуратуры, природоохранных организаций. На совещании обсудили сложившуюся ситуацию и приняли решение, найти подходящее место куда можно отбуксировать «Еруслан», на котором до сих пор остается несколько тонн топлива. Кроме того, на теплоходе, которые ежедневно разворовывают «черные металлисты», будет дежурить охрана. Напомним, что с «Еруслана» и днем, и ночью спиливают огромные куски металла. Из-за этого судно понемногу начинает уходить на дно.
Игорь Глухов, капитан порта Владивосток: «После того как последний член экипажа покинул судно мы также оповестили службу судебных приставов. Служба портового контроля первая обнаружила следы разграбления. Соответствующее письмо было направлено в адрес УМВД».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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