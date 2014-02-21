Житель Артема промышлял кражами у своих соседей и друзей
Прокуратурой города Артема утверждено обвинительное заключение в отношении гр-на К., обвиняемого в совершении 6 преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
По версии следствия, преступления совершены местным жителем, не имеющим постоянного источника дохода. Так, с июля 2014 года он совершил шесть квартирных краж на территории Артемовского городского округа.
Объектами преступного посягательства были, в том числе, соседские квартиры, куда он незаконно проникал через лоджии.
Так, достоверно зная, что хозяин одной из таких квартир работает заграницей и в квартире имеется дорогостоящее имущество, фигурант перелез через лоджию своей квартиры к соседу, откуда похитил золотые изделия. Примерно через полгода он вновь проник в эту же квартиру, незаконно завладев ноутбуком и иным имуществом.
Еще одну кражу обвиняемый совершил из квартиры своего приятеля, куда смог проникнуть благодаря похищенным заранее ключам от входной двери.
Всего в результате преступных действий злоумышленника потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму более 150 тыс. рублей.
В ходе предварительного следствия к фигуранту заявлены исковые требования о возмещении причиненного ущерба.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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