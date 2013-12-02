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В Приморье стартовала декада по борьбе с онкозаболеваниями

10 дней пристального внимания к раку. 6 февраля в Приморье стартовала декада по борьбе с онкозаболеваниями. Профилактические мероприятия и акции пройдут во всех лечебных учреждениях края. Например, в третьей поликлинике Владивостока можно пройти бесплатное обследование и проконсультироваться со специалистом. В девятой запланирована акция по раннему выявлению предраковых состояний. В ней примут участие терапевты, хирурги, стоматологи, уролог, дерматолог и фельдшер доврачебного кабинета. А в Спасском районе и Уссурийске откроются «Школы здоровья». Более подробную информацию можно получить в поликлинике по месту жительства.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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