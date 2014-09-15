Сборы гранатометчиков Тихоокеанского флота проходят на Камчатке и в Приморье
Активная фаза учебно-методических сборов гранатометчиков началась в соединениях и воинских частях береговых войск Тихоокеанского флота (ТОФ) в Приморье и на Камчатке. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».
«На полигонах «Радыгина» и «Бамбурово» военнослужащие отрабатывают комплекс учебно-боевых задач, во время которых у гранатометчиков оцениваются навыки ведения современного боя, разведки местности и умения быстро ориентироваться в сложной тактической обстановке», - сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по ТОФ капитан второго ранга Владимир Матвеев.
Он уточнил, что с участниками сборов проводятся занятия по маскировке, классификации целей, корректировке огня, умению пользоваться приборами наблюдения и прицеливания, определению расстояния до цели и ведению огня в разное время суток.
«Заключительной частью станут практические стрельбы. Гранатометчики уничтожат живую силу и технику «противника» из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматических гранатометов АГС-17», - добавил В. Матвеев.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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