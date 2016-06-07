Почти 16 тысяч заявок на дальневосточные гектары поступило в Приморье

На рассмотрение специалистов в Приморье ежедневно поступают тысячи заявок на получение бесплатного участка земли.

Как сообщили в департаменте земельных и имущественных отношений, только за минувшие выходные документы на гектар отправили более двух тысяч россиян.

«С 1 февраля подано почти 16 тысяч заявок, более четырех тысяч из них – в период с 1 по 6 февраля. На рассмотрении специалистов сейчас находятся более пяти тысяч заявлений, 2,2 тысячи гектаров уже переданы в пользование», – отметили в ведомстве.

Наиболее активными в получении земли в Приморье остаются жители центральной части России и Урала. Много заявок поступает из Московской и Ленинградской областей, Санкт-Петербурга, Калининграда, Краснодарского края, Уфы, Екатеринбурга, Новосибирска и регионов Дальнего Востока, не отстают и сами приморцы. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию региона.

«Большинство планируют задействовать землю под индивидуальное жилое строительство и сельское хозяйство. Около 5% мечтают о небольшом собственном бизнесе в Приморье и берут сразу несколько гектаров на всю семью или оформляют коллективную заявку», – сообщили в департаменте.

Напомним, по словам и.о. директора департамента Ильи Терехова, в Приморье ожидают поступление более 800 тысяч заявок со всей России.

«Мы планируем рассматривать по 21 тысячи заявок в месяц, это по 990 в день», – сообщил он.

По поручению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского, в регионе заранее была проведена работа по сокращению сроков получения гектара и минимизации случаев отказа.

«Наша задача – сделать все, чтобы люди получили землю там, где они хотят, если это, конечно, не противоречит законодательству. Мы стараемся, чтобы все поступившие заявки были приняты и рассмотрены положительно. Это, конечно, получается не всегда в основном из-за сдвигов в кадастровых картах и наложениях участков друг на друга. Мы создали региональную кадастровую карту, куда оперативно вносим все данные о занятых участках земель в муниципалитетах. Существенную помощь заявителям также оказывают сотрудники приморских МФЦ, открыт Центр по работе с получателями дальневосточного гектара. С каждым заявителем идет индивидуальная работа», – заявил глава региона.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]