Во Владивостоке ларек с шаурмой "штурмовали" несколько сот человек
Во Владивостоке состоялся очередной Восточный форум. Но на этот раз он был посвящен шаурме. Организаторы - два первокурсника Михаил Гутников и Павел Иванов написали шутливый анонс в соцсетях, где пообещали рассказать о всех тонкостях восточного блюда — лекцию также в шутку назвали «Шаурма сегодня». Они не ожидали, что через соцсети соберут очередь из нескольких сотен человек в обычный ларёк с шаурмой. Мероприятие даже вошло в обзор популярного шоу на федеральном телеканале.
О том, что такое настоящий Владивостокский стритфуд смотрите наш сюжет сегодня,6 февраля, в вечерних выпусках программы «Вести: Приморье».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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