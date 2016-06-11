Во Владивостоке ларек с шаурмой "штурмовали" несколько сот человек

Во Владивостоке состоялся очередной Восточный форум. Но на этот раз он был посвящен шаурме. Организаторы - два первокурсника Михаил Гутников и Павел Иванов написали шутливый анонс в соцсетях, где пообещали рассказать о всех тонкостях восточного блюда — лекцию также в шутку назвали «Шаурма сегодня». Они не ожидали, что через соцсети соберут очередь из нескольких сотен человек в обычный ларёк с шаурмой. Мероприятие даже вошло в обзор популярного шоу на федеральном телеканале.

О том, что такое настоящий Владивостокский стритфуд смотрите наш сюжет сегодня,6 февраля, в вечерних выпусках программы «Вести: Приморье».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]