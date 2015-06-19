«Вести: Приморье»: Во Владивостоке прошел форум «Шаурма сегодня»
Очередной Восточный форум во Владивостоке посвятили… шаурме. Необычный формат создали два первокурсника. В соцсетях они написали шутливый анонс, где пообещали раскрыть все тонкости приготовления этого восточного блюда на отдельной встрече и назвали ее «Шаурма сегодня». Студенты и не ожидали, что в итоге на своеобразный лекторий соберется очередь из нескольких сотен человек. Подробности с форума, посвященного популярному в России арабскому блюду, и о том, как все-таки оно правильно называется, смотрите 6 февраля в вечерних выпусках программы «Вести: Приморье».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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