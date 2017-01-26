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В Артеме сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота мясную продукцию

В Артеме сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота мясную продукцию

Фото: УМВД по ПК

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции  отдела МВД России по городу Артему совместно с представителями Россельхознадзора провели рейдовые мероприятия по проверке  торговых заведений, расположенных на территории Артемовского городского округа. В одном из магазинов  обнаружена охлажденная мясная продукция  без  документов, подтверждающих качество и безопасность продукции. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Из незаконного оборота изъято 37 килограммов свинины на сумму около 10 тысяч рублей.

В отношении индивидуального предпринимателя за нарушение ветеринарно-санитарных правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства составлен административный протокол по статье 10.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа на должностных лиц – от трех до пяти тысяч рублей, на юридических – от десяти  до двадцати тысяч рублей.

Изъятая продукция будет уничтожена в соответствии с действующим законодательством.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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