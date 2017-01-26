В Артеме сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота мясную продукцию
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по городу Артему совместно с представителями Россельхознадзора провели рейдовые мероприятия по проверке торговых заведений, расположенных на территории Артемовского городского округа. В одном из магазинов обнаружена охлажденная мясная продукция без документов, подтверждающих качество и безопасность продукции. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Из незаконного оборота изъято 37 килограммов свинины на сумму около 10 тысяч рублей.
В отношении индивидуального предпринимателя за нарушение ветеринарно-санитарных правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства составлен административный протокол по статье 10.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа на должностных лиц – от трех до пяти тысяч рублей, на юридических – от десяти до двадцати тысяч рублей.
Изъятая продукция будет уничтожена в соответствии с действующим законодательством.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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