В Артеме сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота мясную продукцию

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по городу Артему совместно с представителями Россельхознадзора провели рейдовые мероприятия по проверке торговых заведений, расположенных на территории Артемовского городского округа. В одном из магазинов обнаружена охлажденная мясная продукция без документов, подтверждающих качество и безопасность продукции. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Из незаконного оборота изъято 37 килограммов свинины на сумму около 10 тысяч рублей.

В отношении индивидуального предпринимателя за нарушение ветеринарно-санитарных правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства составлен административный протокол по статье 10.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа на должностных лиц – от трех до пяти тысяч рублей, на юридических – от десяти до двадцати тысяч рублей.

Изъятая продукция будет уничтожена в соответствии с действующим законодательством.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]