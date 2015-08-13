Китаец пытался вывезти из Приморья микроэлектронику к военной технике

Дальневосточная оперативная таможня (ДВОТ) возбудила уголовное дело в отношении безработного гражданина Китая, который пытался вывезти из Приморья в КНР микросхемы, реле и диоды, которые используются для оснащения вооружения и военной техники, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

Безработный гражданин Китая пытался вывезти из России запасные части к военной технике. Возвращаясь на родину на международном автобусе, он согласился выполнить заказ своего соотечественника и привезти для него из России за вознаграждение посылку с различными запчастями. При прохождении таможенного контроля товаров на таможенном посту Уссурийской таможни ДАПП Полтавка незадекларированный сопровождаемый багаж китайского гражданина заинтересовал таможенников. В связи с отсутствием разрешительных, коммерческих и таможенных документов на вывозимый товар, он был изъят и отправлен на экспертизу.

Заключение специалиста в области военной техники показало, что часть изъятых предметов - интегральные микросхемы, реле, диоды - являются запчастями для оснащения вооружения и военной техники и относятся к продукции военного назначения.

"Перемещение такой продукции осуществляется по специальным лицензиям и только российскими организациями, имеющими право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения", - уточняет ДВОТ.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ "Контрабанда материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании вооружения, военной техники". Максимальная санкция данной статьи - лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]