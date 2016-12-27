- Ну, вот у нас из всех минивэнов автобус «Серена» — самый подходящий из ценовой политики…

Роман ищет замену своему прежнему авто. На авторынке «Зеленый угол» затишье — на продажу предлагаются машины, ввезенные еще в конце года, до вступления в силу техрегламента об обязательной установке системы «ЭРА-ГЛОНАСС». С 1 января торговые площадки значительно опустели.

Евгений, продавец авторынка: «Я думаю, решение какие-то примут и перенесут, может, на год, может, на полгода, но перенесут…»

В таможне разъясняют, как получить паспорт транспортного средства. Нужно, как и раньше, предоставлять сертификат безопасности. Только теперь — с дополнительной отметкой о наличии системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Когда-то эта 11-этажная многоуровневая портовая площадка была забита японским подержанным автопромом. Ее, собственно, и выстроили, поскольку порт не мог вместить всех ввозимых машин. Отсюда они разъезжались буквально по всей стране. Сегодня здесь осталось около трех десятков невостребованных автомобилей, их судьба остается неопределенной.

Сейчас на Дальнем Востоке несколько сотен машин находится на таможенных складах временного хранения. Владельцы могут забрать их, но без паспорта технического средства, без которого машину нельзя эксплуатировать.

Андрей Бурмантов, инспектор отделения пропаганды УГИБДД Амурской области: «За управлением транспортным средством водителем, не имеющим регистрационных документов, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа — 500 рублей. Также водитель отстраняется от управления автомобилем, ТС перемещается на специализированную стоянку».

Между тем в Приморье уже появились фирмы, где готовы ставить новое оборудование и на подержанные иномарки. Но нет регламента. Остается открытым вопрос: как провести тестирование — ведь ближайшие лаборатории, где теоретически можно было бы устроить краш-тесты, находятся на другом конце страны.

Александр Калинкин, эксперт по навигационным информационным технологиям: «На сегодняшний день вторичку, вторичный рынок машин, которые эксплуатируются, и неоснащенные. Проблем оснастить их нет. Не определен регламент оснащения этих транспортных средств, данный прибор должен устанавливаться в определенном месте для того, чтобы он потом срабатывал корректно».

Сейчас в регионе ждут разъяснений от таможни и Минпромторга. Ситуацию обещал взять на контроль и полпред в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Что касается официальных дилерских центров, то там проблем с сертификацией нет. Первые машины, оснащенные системой «ЭРА-ГЛОНАСС», уже в салонах. Теперь уже по новым стандартам установлены кнопки вызова экстренных служб, прямо над водительским креслом. Система срабатывает в двух случаях: автоматически при ДТП, либо если водитель сам нажал на кнопку.

Кнопка «ЭРА-ГЛОНАСС» — вот она. Мы ее не будем задействовать, потому что она активирована, и в течение 10 секунд на связь выйдут диспетчеры МЧС или МВД.

Производители отечественных машин оказались самыми подготовленными к новым правилам. Систему начали устанавливать на флагманские модели еще с позапрошлого года.

Александр Крючков, консультант автосалона: «Конечно, будет удорожание, но покупатель, мне кажется, будет голосовать за безопасный, удобный, комфортный, сравнительно дешевый автомобиль. Народ очень грамотнее стал в вопросах безопасности движения».

Каждому иностранному автопроизводителю пришлось пройти обязательную сертификацию. Провести дополнительные краш-тесты.

Цена официально продаваемых новых иномарок в России не выросла — сказался укрепившийся рубль.

Сергей Веркеенко, директор автосалона: «Нам, как дилерам, вообще никаких проблем не составило, потому что мы получаем готовый продукт, и из всех наших восьми брендов все автомобили либо подготовились, либо имеют еще время на подготовку».

Грамотно отнестись к предстоящим покупкам призывают автолюбителей в ГИБДД. Пока в новых правилах много лазеек и вопросов. Но лучше не рисковать и не приобретать автомобиль, который может стать недвижимым имуществом.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]