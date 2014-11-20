Известный приморский художник Виктор Убираев открыл свою новую персональную выставку. Вернисаж в начале года уже стал традицией для мастера. Не первый год именно в феврале он готовит подарок зрителям – собрание пейзажей и натюрмортов, написанных в самых красивых местах Приморья.

Виктор Убираев снова приглашает зрителя в Сидими. Это территория, связанная с именами Янковских, Бринеров, шкипера Гека, обладает особой притягательностью для художников. Бухта Табунная, остров Кроличий, знаменитый маяк воспеты в сотнях полотен. И все же не перестают восхищать человека с мольбертом. Самое интересное для мастера — запечатлеть неповторимое мгновение в знакомом пейзаже — весной, летом, осенью. Даже в течение дня природа дарит внимательному глазу тысячу открытий.

Виктор Убираев, член Союза художников РФ: «Вид на этот остров прямо открывается от нашей двери, где мы живем. Постоянно я его вижу, и постоянно он меня будоражит. Если меня как туриста привезти в новое место, я могу и опустить руки, а знакомое место написать по-новому – я тут как тут».

Эту выставку Виктор Убираев назвал «Свет облаков», пытаясь уловить то вечное и загадочное, что создает декорации для луны и солнца. Изобразить маслом на холсте столь тонкую материю, а главное, ее изменчивые оттенки – задача не из легких. Но в итоге зритель почти чувствует и влажную дымку перед грозой, и солнечный луч после ненастья.

Ольга Зотова, куратор выставки: «Вечерний свет, который окрашивает контур облаков, он и дает наблюдательному человеку понимание этой задачи – то есть как он видит этот свет небес, это солнце, эту жизнь неба, по выражению Пришвина, которая живет вне зависимости от того, какой жизнью живет человек и окружающая среда».

Кроме морских пейзажей Сидими, Виктор Убираев традиционно представляет картины любимой Анисимовки. «Весна в тайге», «Адонисы», «Черемуха» — всё написано на пленэре, на открытом воздухе. Подчас в манере импрессионистов, когда свежесть впечатления важнее точности рисунка.

Сергей Барсуков, член Союза художников: «Он, конечно, интересный художник, очень своеобразный, с темпераментом определенным, поэтому всегда зрителю интересно смотреть его работы».

Надежда Сухарева, зритель: «Здесь много вещей, которые написаны в прошлом году, и это дыхание, пульсация весны, весенней тайги, моря, которое барашками собирается у маяка – это дает очень большую радость».

Мороз и солнце сквозь ветви старой сливы. В этом живописном окне — предчувствие весны, которым полна новая выставка Виктора Убираева. На ближайшие три недели она открыта в музейно-выставочном центре ВГУЭС на Гоголя.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]