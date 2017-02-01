Покинутому в Амурском заливе судну подыскивают новое место стоянки

Судну Yeruslan подыскивают новое место стоянки, в ближайшее время капитан порта Владивосток определит, куда его можно отбуксировать, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

"Капитану порта дано поручение в кратчайшие сроки, буквально в течение нескольких дней, найти место, куда можно оттащить судно, так как появилась серьезная угроза его затопления. Этим должны заниматься специальные службы", - сказали в администрации края, добавив, что пока не ясно, кто будет оплачивать работы.

Ранее сообщалось, что судно находится в Амурском заливе, в 8-10 км от Владивостока. 31 января на нем начался пожар, разведка показала, что возгорание произошло на верхней и автомобильной палубах в кормовой части. Днем позже стало известно, что пожар на Yeruslan потух. Судно Yeruslan было построено в 1967 году. В качестве владельца значится китайская компания Claner Shipping Ltd., портом приписки - Пномпень (Камбоджа). В реестре отмечается, что судно в настоящее время не эксплуатируется. Судно не раз оказывалось в центре скандальных историй после арестов в разных портах из-за долгов по зарплате перед моряками.

По данным Приморской транспортной прокуратуры, судовладелец задолжал своему экипажу более 200 тыс. долларов, по ходатайству прокурора на судно был наложен арест, а в отношении судовладельца заведено уголовное дело. Само судно находится на рейде в Амурском заливе уже два года, до недавнего времени его охраняли несколько человек.

В конце января назад местные журналисты, которые поднялись на судно, убедились, что экипаж его покинул. Они также рассказали, что помещения судна разграблены. К нему можно свободно подойти по льду или подъехать на автомобиле, на льду вокруг судна разбросан мусор. По факту хищений на судне транспортная полиция начала проверку, также она организовала патрулирование, чтобы обеспечить сохранность имущества.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]