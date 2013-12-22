Маленький ребенок выпал из окна квартиры на одиннадцатом этаже во Владивостоке

В дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по г. Владивостоку (Первореченский район) поступило сообщение диспетчера скорой помощи о том, что из окна одиннадцатого этажа жилого дома на улице Жигура выпал 6-летний ребёнок.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции, представители Следственного комитета, бригада врачей скорой помощи, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Установлено, что мальчик забрался на подоконник и выпал в окно. Прибывшие медики диагностировали смерть потерпевшего.

Ребенок находился дома с бабушкой, которая в момент инцидента отлучилась в аптеку.

Как сообщили в инспекции по делам несовершеннолетних, семья ребенка характеризуется положительно, на учете в органах внутренних дел не состоит.

По данному факту проводится проверка. Материалы переданы в Следственный комитет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]