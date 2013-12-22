Маленький ребенок выпал из окна квартиры на одиннадцатом этаже во Владивостоке
В дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по г. Владивостоку (Первореченский район) поступило сообщение диспетчера скорой помощи о том, что из окна одиннадцатого этажа жилого дома на улице Жигура выпал 6-летний ребёнок.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции, представители Следственного комитета, бригада врачей скорой помощи, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Установлено, что мальчик забрался на подоконник и выпал в окно. Прибывшие медики диагностировали смерть потерпевшего.
Ребенок находился дома с бабушкой, которая в момент инцидента отлучилась в аптеку.
Как сообщили в инспекции по делам несовершеннолетних, семья ребенка характеризуется положительно, на учете в органах внутренних дел не состоит.
По данному факту проводится проверка. Материалы переданы в Следственный комитет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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