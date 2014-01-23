В частном доме в селе Владимиро-Александровское найдена расчлененная женщина

4 февраля 2017 года в частном доме в селе Владимиро-Александровское Партизанского района обнаружены расчлененные части женского тела. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении преступления задержан 78-летний местный житель, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.

По версии следствия пожилой мужчина являлся соседом потерпевшей. Он пригласил 75-летнюю женщину к себе домой, чтобы вместе помянуть свою умершую мать. В ходе распития спиртного мужчина причинил соседке колото-рубленные ранения груди и головы и убил ее, после чего решил избавиться от тела. С этой целью он разрубил тело потерпевшей на куски и разложил в мешки, которые в последующем хотел вывезти на машине.

По уголовному делу назначено несколько судебных экспертиз, решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Оперативное сопровождение по делу осуществляется сотрудниками полиции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]