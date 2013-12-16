С 9 по 12 февраля в Приморье установится плохая погода

9 февраля на Приморский край через Хабаровский край, начнет двигаться с севера облачный массив от бывшего циклона. Циклон этот сейчас находится в Охотском море и определяет погоду на севере Сахалина и восточной части Хабаровского края. 9 Февраля центр циклона будет уже находится возле города Николаевск-на-Амуре и далее двинется на юг, в сторону Приморского края. Этот вихрь не имеет много влаги, поэтому вызовет небольшой снег, но погоду на большей части Приморского края испортит,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сайт Маглипогода.

Днем 9 февраля увеличится облачность, на севере начнется небольшой снег. Далее в крае установится облачная с небольшим снегом погода. На юге края местами возможен небольшой снег. Температура днем -4 °С -11 °С, ночью -10 °С -22 °С, на севере местами до -27 °С.

9-11 февраля в северных, центральных и западных районах будет облачная погода, пройдет небольшой снег. В южных и восточных районах переменная облачность, местами возможны небольшие осадки, на побережье осадки маловероятны, но тоже не исключены. Температура будет держаться на прежнем уровне, 11 февраля потеплеет.

Также в период 9 — 10 февраля по южной части Японского моря будет проходить активный циклон. Этот вихрь имеет много влаги, но пройдет вдали от нашего края, поэтому на погоду в Приморье не повлияет. 12 февраля в крае еще местами пройдут осадки различной интенсивности. Затем облачный массив покинет Приморский край.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]