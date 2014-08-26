ОНФ пытается ликвидировать "аварийную точку" на выезде из Владивостока

Эксперты регионального штаба Общероссийского народного фронта в Приморском крае поставили перед властями краевого центра вопрос об изменении схемы движения городского пассажирского транспорта на одном из аварийно-опасных участков дорог.

Как сообщила "Вестям Приморье" сопредседатель регионального штаба ОНФ Любовь Рязапова, активисты Народного фронта получили большое количество жалоб от жителей Владивостока по поводу того, что в районе остановки общественного транспорта «Академическая» происходит большое количество аварийных ситуаций на дороге, что угрожает в том числе и пассажирам городских автобусов.

«Указанная остановка находится в пригороде Владивостока на одной из основных транспортных магистралей – проспекте 100-летия Владивостока, здесь широкополосная проезжая часть и скоростной ритм движения транспорта практически в любое время суток. Поэтому эксперты Общероссийского народного фронта выехали на место, осмотрели указанный участок дороги и понаблюдали за режимом движения, было установлено, что на данном участке автобусы разворачиваются в обратную сторону и вынуждены вливаться в скоростной поток автомашин, идущих в сторону города», – отметила Рязапова.

Как сообщили в региональном штабе ОНФ, активисты Народного фронта направили обращение в ГИБДД Приморского края. По результатам рассмотрения указанного обращения факты, на которые указывали горожане, подтвердились. За полтора года на данном участке произошло четыре дорожно-транспортных происшествия.

«По обращению регионального отделения ОНФ сотрудники Госавтоинспекции провели оценку схемы движения автобусов с разворотом в районе остановки «Академическая». При этом установлено, что действующая разворотная схема городских автобусов не соответствует требованиям действующего ГОСТа по своим техническим характеристикам, иными словами – не обеспечивает безопасность при движении городского транспорта во время его разворота в обратную сторону по направлению к основной городской агломерации», – подчеркнула Рязапова.

По результатам проведенного исследования ГИБДД Владивостока направила представление в администрацию города об исключении движения маршрутного транспорта в указанном развороте. «Региональный штаб ОНФ держит данный вопрос на контроле, мы будем следить за тем, чтобы власти краевого центра создали альтернативный разворот пассажирского автотранспорта, который будет исключать нарушение закона и опасность для участников дорожного движения, в том числе пассажиров автобусов», – подчеркнула Рязапова.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]