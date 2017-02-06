Жители Владивостока смогут наблюдать полёт Международной космической станции

Со 2 по 11 февраля траектория МКС проходит над большей частью территории России. Увидеть самый яркий искусственный спутник Земли невооруженным глазом смогут и жители Владивостока. Узнать точное время и местоположения спутника можно на сайте heavens-above.com.

Нужно выбрать свое местоположение (панель в правом верхнем углу), а затем на главной странице указать "Cпутники-МКС". Программа рассчитает точное время, когда можно увидеть МКС в ближайшие дни, и нарисует траекторию полёта относительно карты звёздного неба. Например, жители Владивостока могли видеть МКС сегодня, 6 февраля, дважды — в 17.17 и в 18.54. Завтра,7 февраля, полет МКС можно будет увидеть во Владивостоке с 18.01 до 18.04.

Стоит также обратить внимание на прогноз погоды, помешать увидеть МКС может пасмурное небо. Видеть МКС жители Владивостока могут не так часто: для этого необходимы несколько условий. Помимо того, что траектория станции должна проходить над территорией региона, она также должна освещаться Солнцем и отражать его свет. Ещё условие — над приморьем должно уже стемнеть.

МКС находится на расстоянии более 400 км от нашей планеты. Она совершает за сутки около 15 оборотов. Однако с Земли станция заметна не всегда. МКС совершает один виток примерно за полтора часа. Если бы Земля не вращалась, земляне бы видели станцию, пролетающую по одной и той же траектории каждые полтора часа. Так как Земля все же вращается, то "след" от МКС на поверхности Земли с каждым витком смещается к западу. На борту МКС сейчас работает 50-я основная интернациональная экспедиция в составе Андрея Борисенко, Сергея Рыжикова, Олега Новицкого (Роскосмос), Роберта Шейна Кимброу, Пегги Уитсон (NASA) и Тома Песке (ESA).

ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ ВИДИМЫХ ПРОЛЕТОВ МКС НАД ВЛАДИВОСТОКОМ:

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]