Судно Yeruslan планируют отбуксировать на береговую отмель,но могут не успеть

Судно Yeruslan, арестованное за долги перед экипажем и брошенное судовладельцем, будет отбуксировано на мель во избежание затопления, такое решение принято 5 февраля 2017 года на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством вице-губернатора Приморского края Евгения Вишнякова.

Как сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края, расходы по проведению спасательной операции возьмет на себя администрация морского порта Владивосток, в акватории которой находится судно.

Обсудить сложившуюся проблему и найти пути ее решения собрались руководство портовых служб Владивостока и департаментов Администрации Приморья, МЧС России по Приморскому краю, представители правоохранительных органов. Евгений Вишняков вместе с руководством Главного управления МЧС России 4 февраля побывали на аварийном судне.

«Ситуация очень сложная, неоднозначная. Судно принадлежит другому государству, владелец скрывается за границей, много спорных юридических моментов. Губернатор поручил мне вмешаться и решить этот вопрос, хотя это не наша компетенция. Сейчас корабль разграбляется мародёрами, вывозится оборудование, металл, и в любой момент судно может пойти ко дну. Поэтому глава региона поручил оперативно принять соответствующие решения», – сообщил Евгений Вишняков.

Евгений Вишняков поручил капитану порта Владивосток Игорю Глухову определить место в акватории, куда можно отбуксировать «Еруслан», чтобы избежать его затопления.

Как доложил главный судебный пристав Приморского края Алексей Кузнецов, «Еруслан» арестован по решению суда за долги по зарплате перед экипажем. «Наша служба обеспечивала запрет на выход в море, но охранять сам корабль и его имущество не относится к нашей компетенции, это обязанность судовладельца», – отметил он.

По информации правоохранительных органов, судно находится под флагом Камбоджи, компания судовладелец зарегистрирована в Гонконге. «Сейчас владелец судна объявлен в розыск», – сообщил заместитель начальника Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте Вячеслав Малюк.

Как отметил Евгений Вишняков, кто виноват в том, что судно осталось бесхозным и разграбляется мародерами, необходимо разобраться компетентным органам.

«Это плохая история, что у нас вроде все всё сделали, обеспечили, отработали. А на деле мы видим, что целый корабль у берегов Владивостока разграбляется и тонет. В этой ситуации необходимо досконально разобраться», – заявил вице-губернатор региона.

По словам врио начальника ГУ МЧС по Приморскому краю Валерия Дзуцева, сейчас первоочередная задача – предотвратить дальнейшее уничтожения судна и его затопление.

«В случае затопления судна произойдёт разлив горюче-смазочных материалов, находящихся на борту. Кроме этого, судно стоит на пути следования морских судов, и если оно затонет, то это будет представлять опасность для судоходства в этом районе», – добавил он.

Евгений Вишняков дал поручение Владивостокскому линейному управлению МВД России на транспорте прекратить доступ посторонних лиц на судно. «Направьте к судну сотрудников полиции, чтобы они пресекли несанкционированный проход на корабль», – поручил вице-губернатор.

Также Евгений Вишняков поручил капитану порта Владивосток Игорю Глухову определить место в акватории, куда можно отбуксировать «Еруслан», чтобы избежать его затопления. Кроме этого, Дальневосточному аварийно-спасательному управлению поручено разработать техническое решение как отбуксировать аварийное судно на безопасную глубину.

Напомним, 31 января 2017 года на судне Yeruslan произошел пожар. Его причиной, по мнению некоторых экспертов, было оставление судна без присмотра в начале зимы и, как следствие, открытый доступ к имуществу, которым воспользовались местные мародеры, в течение зимы подъезжавшие к судну на автомобилях по льду. Всплеск криминальной активности горожан пришелся на конец января, после появления информации о пустующем судне в социальных сетях и СМИ. Предположительно, причиной пожара стало сжигание оболочки, покрывавшей изделия из цветных металлов.

Как сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на и.о. директора Приморского филиала Морской спасательной службы Росморречфлота Владимир Щукин, судно Yeruslan находится под угрозой затопления. По его словам, в первой половине дня 2 февраля 2017 года судно Yeruslan, стоящее на якоре в районе 65 якорной точки в Амурском заливе, обследовала бригада морских спасателей со специальной аппаратурой. В ходе проверки было установлено, что в результате недавнего пожара выгорели пластиковые трубы, повреждены кингстоны и другие части конструкции, из-за чего в корпус судна стала поступать вода. Пока судно находится на плаву, отчасти поддерживаемое льдом, окружающим корпус. Однако, насколько долго это продлится, сказать сложно. При увеличении крена вода начнет поступать через разбитые иллюминаторы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]