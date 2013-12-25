Сотрудники уссурийской транспортной полиции в частном доме обнаружили незарегистрированные ружья

В селе Партизан, примыкающем к ст. Баневурово в Приморском крае, в ходе проведения обыска (в рамках возбужденного уголовного дела о сбыте наркотика в значительном размере) в доме 36-летнего, ранее не судимого, местного жителя сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ЛО МВД России на ст. Уссурийск совместно с коллегами из уголовного розыска обнаружены и изъяты незарегистрированные ружья и боеприпасы: охотничье ружье 16-го калибра марки «ИЖ-58», охотничье ружье модели «ИЖ-18» с переделанным нарезным стволом под патроны калибра 7,62 мм, патроны различных калибров в количестве 127 штук.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ussur.net, со слов гражданина, весь найденный стражами правопорядка в его доме арсенал остался после смерти его отца.

По данному факту отделом дознания ЛО МВД России на ст. Уссурийск возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нарушителю закона грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

Также данному гражданину еще предстоит ответить за незаконный сбыт шприца с гашишным маслом весом около 5 граммов (что считается значительным размером) лицу уполномоченному на проведение проверочной закупки в ходе оперативно-разыскного мероприятия «Проверочная закупка». По этому эпизоду в отношении жителя с. Партизан, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, следственным отделом ЛО МВД России на ст. Уссурийск возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 228 У. К. Российской Федерации, по которой злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

В качестве меры пресечения к нему применена подписка о невыезде.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]