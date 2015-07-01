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Во Владивостоке в квартире жилого дома обнаружены тела двух пенсионеров

Во Владивостоке в квартире жилого дома обнаружены тела двух пенсионеров

Фото: ngs55.ru

Проверку по факту смерти двух жителей дома на Тунгусской проводят сотрудники полиции во Владивостоке. По предварительным данным, после смерти супруги пожилой мужчина повесился на бельевой веревке в коридоре.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, тревогу забили родственники пенсионеров, которые сообщили в полицию о том, что пожилые люди уже несколько дней не отвечают на звонки и не выходят на улицу.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка вскрыли входную дверь в квартиру, где и обнаружили тела пенсионеров. Как выяснилось, у 56-летней женщины было онкологическое заболевание, скорее всего, она умерла из-за болезни. По всей видимости, не пережив случившегося, ее 60-летний супруг повесился на бельевой веревке в коридоре.

Так как дверь в квартиру была заперта изнутри, а порядок в жилище не был нарушен, версию убийства пожилых людей исключили. По факту смерти пенсионеров проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.  

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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