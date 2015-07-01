Во Владивостоке в квартире жилого дома обнаружены тела двух пенсионеров

Проверку по факту смерти двух жителей дома на Тунгусской проводят сотрудники полиции во Владивостоке. По предварительным данным, после смерти супруги пожилой мужчина повесился на бельевой веревке в коридоре.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, тревогу забили родственники пенсионеров, которые сообщили в полицию о том, что пожилые люди уже несколько дней не отвечают на звонки и не выходят на улицу.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка вскрыли входную дверь в квартиру, где и обнаружили тела пенсионеров. Как выяснилось, у 56-летней женщины было онкологическое заболевание, скорее всего, она умерла из-за болезни. По всей видимости, не пережив случившегося, ее 60-летний супруг повесился на бельевой веревке в коридоре.

Так как дверь в квартиру была заперта изнутри, а порядок в жилище не был нарушен, версию убийства пожилых людей исключили. По факту смерти пенсионеров проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]