Очередной Восточный форум во Владивостоке посвятили… шаверме. Необычный формат создали два первокурсника. В соцсетях они написали шутливый анонс, где пообещали раскрыть все тонкости приготовления этого восточного блюда на отдельной встрече. Узнать? что же такое «шаверма сегодня» пришли сотни приморцев. На гастрономическом фестивале или, как его назвали организаторы, на «Восточном шаверменном форуме» побывал наш корреспондент.

«Не выйдет шаурма, если не будет лаваша. Это еда для всех: старца, юнца и малыша. Ешь, не спеша. Ешь, не спеша. Шаурма, кстати, намного вкусней беляша!»

Со столь юмористической подачей никто из пришедших и не спорит, но убедиться в этом многие решили лично.

- Небывалый ажиотаж вызвал фестиваль шаурмы. Уже порядка двухсот человек попробовали это блюдо. При этом желающие продолжают прибывать.

- За чем стоите в очереди?

- За счастьем! Как еще шаурму можно назвать?!

- А за что вы ее любите?

- За ее вкус, аромат, букет. Это лучшее блюдо в мире!

Мария Ольхова, гость «Восточного шаверменного форума»: «Я просто хотела попробовать, потому что я слышала, что здесь очень вкусно. Это по сегодняшнему посту в инстаграме я видела. Меня заинтересовало и я пришла. Меня шокировала эта очередь!»

Несколько записей в соцсетях — и вот результат: сотни людей пришли отведать шаверму именно на форуме, хотя в повседневной жизни это древнее арабское блюдо продается буквально на каждом шагу. К середине дня организаторы сделали неплохую выручку. А вот к большому вниманию к своему, по сути, шуточному мероприятию, привыкнуть не успели.

Павел Иванов, организатор: «Было рассчитано, что придут человек 20—30, да и то, это будут только наши друзья, но, как видите, пришло полгорода. Мы назвали этот фестиваль «Восточный шаверменный форум» с отсылкой к ВЭФу. Как видите, это сработало».

Организаторы Павел Иванов и Михаил Гутников — студенты-первокурсники. В свободное время составляют рейтинги мест, где стоит насладиться этим восточным блюдом — результат выкладывают в соцсетях. Сегодня рассказывают о значении уличного перекуса в жизни Владивостока и делятся своим опытом. Лекцию в рамках форума назвали «Шаурма сегодня».

Затронули и тему норм произношения: шаверма или шаурма. Лингвистический конфликт, как известно, уже давно назрел между Петербургом и Москвой. Везде, где продают это блюдо, в том числе и во Владивостоке, его называют по-разному. В дело вмешались даже филологи: предложили называть так, как удобнее. А разговорные нормы позволяют оба варианта. Но все же в строгих формах письменной речи нужно употреблять «шаурма».

Пока идет очередная лекция, повар Бекзот Саиджамалов пытается справиться с неожиданным наплывом клиентов. Мастерски орудует ножом, заворачивает мясо с овощами в лаваш — иными словами создает очередной кулинарный шедевр приправляя его специальным ингредиентом.

Бекзот Саиджамалов, повар: «У меня есть особый соус, который я научился делать у родственников в Челябинске. Спасибо им, кстати. Они научили меня делать два вида соуса: обычный и острый. Этот соус много используют в Питере и Москве».

Организаторы надеются, что следующий «Шаверменный форум» пройдет летом в Дальневосточном федеральном университете накануне Восточного экономического форума. Планы грандиозные. Смогут ли реализовать, пока не загадывают, но первое мероприятие совершенно точно прошло с аншлагом!

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]