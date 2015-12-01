С начала года в Приморье привлечены к ответственности более тысячи нетрезвых водителей

С начала года полицейскими привлечены к ответственности 549 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 526 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. 29 правонарушителей управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Они привлечены к уголовной ответственности, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

За прошедшую неделю сотрудники Госавтоинспекции Приморья выявили и привлекли к административной ответственности 106 любителей пьяной езды. В трех дорожно-транспортных происшествиях пострадали 4 человека. Аварии произошли во Владивостоке, Дальнереченском и Кировском районах.

Так, 4 февраля во Владивостоке автоавария произошла возле дома №20 на улице Токаревская Кошка. 29-летний водитель автомашины Ниссан Цефиро не справился с управлением и, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с Тойотой Камри. В ДТП пострадали двое пассажиров обеих автомашин. Установлено, что водитель Ниссана пять раз привлекался к административной ответственности за превышение установленной скорости движения в 2016 году. В момент автоаварии мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, в отношении него составлен административный материал.

В Дальнереченском районе 5 февраля в 01.45 на 346 км автодороги Хабаровск – Владивосток водитель автомашины Тойота Спринтер Марино не справился с управлением и совершил наезд на леерное ограждение. В результате ДТП мужчина получил ушибы. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался, в отношении него составлен административный протокол по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

Полиция предлагает всем участникам дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в органы внутренних дел о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции предпримут все необходимые меры реагирования на сообщения о таких водителях.

Телефоны дежурных частей Госавтоинспекции:

УГИБДД УМВД России по Приморскому краю: 231-09-08.

ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку: 249-09-21.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]