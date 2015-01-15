Придумать имя леопарду предлагают болельщикам «Приморочки»

В рядах Хранителей дальневосточных леопардов пополнение – пятнистая хищница Leo 73F стала талисманом волейбольного клуба «Приморочка», единственной женской профессиональной команды Приморского края. Принять участие в выборе имени редчайшей крупной кошки планеты может каждый, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ФГБУ «Земля леопарда».

Голосование по выбору имени для пятнистого талисмана команды стартовало 6 февраля и продлится 4 дня. Предложить свой вариант можно в социальных сетях (в комментариях к специальным записям в Вконтакте, Twitter и Instagram) либо на официальном сайте волейбольного клуба. Уже 10 февраля игроки «Приморочки» выберут имя для леопарда из предложенных болельщиками вариантов.

Уникальность нового талисмана команды в том, что у кукольного персонажа, который будет поддерживать спортсменок в домашних играх, в дикой природе есть живое олицетворение – леопардесса, у которой пока нет имени. При этом и у Leo 73F, и у талисмана «Приморочки» будет одно имя. Отметим, что болельщики, предложившие имя талисману, которое выберут игроки, получат подарки от волейбольного клуба.

Дальневосточный леопард Leo 73F – молодая самка в возрасте около 3 лет. Она живет в самом сердце «Земли леопарда», в государственном природном биосферном заповеднике «Кедровая падь» (входит в состав ФГБУ «Земля леопарда»). Пятнистая хищница любит осматривать свои владения сверху, с хребтов гор. Так ей удается выслеживать добычу издалека. Она выглядит здоровой, внешне ее физическая сила не вызывает никаких сомнений, а значит, никаких проблем с охотой у этой дикой кошки нет. Настроение у леопардессы, как положено даме, бывает разное. Есть много снимков, где она очень быстро пробегает перед камерой, явно спеша по своим делам, и не отвлекается на посторонние предметы, но также есть кадры, где она задерживается перед фотоловушкой, демонстрируя свою грациозную кошачью фигуру.

Дальневосточный леопард имеет много общего со спортсменками «Приморочки». Леопард легко сможет допрыгнуть до волейбольной сетки. Эти кошки – рекордсмены по прыжкам в высоту, с места леопард может прыгнуть вверх до пяти метров. Кроме того, у этих хищников молниеносная реакция, а еще они способны разгоняться до 60 километров в час и обладают острым зрением.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]