В портах Приморья постараются избавиться от угольной пыли. Видеорепортаж Сергея Станчика
Увеличить штрафы и минимизировать вред от открытой перевалки угля. Губернатор Владимир Миклушевский поручил предпринять действенные меры по решению проблемы неблагоприятной экологической обстановки в портовых городах Приморья. Возможные варианты уменьшения загрязнения окружавшей среды обсудили в администрации края.
На черной-черной улице, стоит черный-черный дом. Нет, это не детская страшилка. А вполне реальные будни жителей припортовых микрорайонов Находки и Владивостока. «Черное золото» поднимается в воздух во время перегрузки угля.
Владимир Миклушевский, губернатор Приморского края: «Хотел бы напомнить всем, что 2017 год объявлен годом экологии. У нас есть план экологический, и давайте сделаем так, чтобы жителей и президента не подводить».
Уголь — товар прибыльный. Сейчас на мировых рынках на него повышенный спрос. А вот штрафы за несоблюдение закона — несопоставимы с прибылью предприятий, о чем не раз говорили участники совещания.
Сергей Бессчасный, прокурор Приморского края: «С моей точки зрения, либо ты принимаешь правила сегодняшнего дня, отвечаешь социально и экономически за происходящие на территории процессы, либо если не принимаешь, громко об этом заявляешь, а мы, все здесь сидящие, выстраиваемся в поход к тебе на ежедневные мероприятия, связанные с мерой твоей ответственности».
По данным Роспотребнадзора, после нескольких тестов, проведенных службой в 2016 году в Находке, 17 процентов взятых проб воздуха в проблемных районах не отвечают требованиям санитарных норм.
Владимир Миклушевский, губернатор Приморского края: «У нас точно не стоит задача подорвать экономику этих предприятий, которые осуществляют перевалку угля. Поэтому для того должен быть нарисован план переоснащения, дополнительного оснащения природоохранной аппаратурой».
Один из главных итогов совещания в администрации — стивидорам портов поручено в течение месяца предоставить план мероприятий по снижению вредных выбросов. За улучшение экологии в отдельно взятых точках края со всех причастных спросят отдельно.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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