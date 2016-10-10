Более 30 гидротехнических сооружений отремонтируют в Приморье в 2017 году

Всего в 2017 году аварийно-восстановительные работы планируется выполнить по 73 объектам в 13 муниципалитетах Приморья. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию региона.

По информации краевого департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, запланирована расчистка 39 русел рек и ремонт, сооружение дамб и других гидротехнических сооружений на 34 объектах.

«Предварительная общая стоимость необходимых работ на этот год составляет 215,4 миллиона рублей», – уточнили в ведомстве.

Сейчас совместно с департаментом гражданской защиты Приморского края проводится сверка заявленных администрациями муниципальных образований объемов работ, которые будут проводиться за счет средств резервных фондов Правительства РФ и Администрации Приморского края.

Так, за счёт субвенций из федерального бюджета в этом году начнутся работы по расчистке 3,6 километров русел рек Белая, Мельники, Тигровая, Постышевка, ручьев Малый, Поселковый и Орлиный в Партизанском городском округе. Почти шесть километров рек Кулешовка и Спасовка расчистят в Спасском городском округе, три километра ручьёв Калугин, Ближний, Масленников для защиты территории Кокшаровского сельского поселения очистят Чугуевском муниципальном районе.

Отметим, в 2016 году расчищено и укреплено более 63 километров береговой линии и русел рек.

Напомним, Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил максимально ускорить работы по берегоукреплению и расчистке русел рек.

«Необходимо максимально ускорить эти работы, чтобы весеннее половодье в крае прошло без последствий. Сейчас это ваша первоочередная задача», – заявил Владимир Миклушевский.

Глава региона дал поручение своему заместителю Евгению Вишнякову лично контролировать подготовку к весеннему паводковому периоду в муниципалитетах Приморья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]