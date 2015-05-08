Житель Уссурийска во время продажи машины стал жертвой автоугонщиков

На встрече с покупателями машины житель Уссурийска сначала не заметил ничего подозрительного. Истинный замысел «покупателей» вскрылся, когда один из мужчин сел за руль, чтобы протестировать иномарку на ходу. Злоумышленник просто угнал машину, оставив ее хозяина не у дел, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Newsbox24.tv.

Правда, далеко уехать у преступников не получилось. Хозяин машины сразу позвонил в полицию, и стражи порядка молниеносно среагировали на это обращение. Угонщики были задержаны в районе Сахпоселка нарядом ДПС.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]