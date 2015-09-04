"Эгершельдский" пес с удавкой на шее умер в страшных мучениях

Защитники животных не успели спасти собаку с удавкой на шее,которую жители микрорайона Эгершальд во Владивостоке встречали несколько недель возле своих домов. Собака умерла в страшных мучениях утром 7 февраля.

Напомним, очевидцы сообщили на WhatsApp редакции "Вести: Приморье" о том, что в районе Эгершельда видели собаку с удавкой на шее. Высказывалось предположение,что кто-то тащил ее на убой, но пес вырвался и убежал. Однако, эта удавка сдавила ему шею так, что у собаки опухла голова, раз в пять, она не может есть, и дышит с трудом. Было решено организовать спасательную операцию и отловить бедное животное. Неравнодушные горожане пытались найти пса 5-6 февраля, а сегодня,во вторник,стало известно о трагичеческой развязки.

"К сожалению, мы не успели ее спасти 😭. Вчера(6 февраля-прим.ред.) ее искали с 6 утра до 9 вечера . Уже поздно вечером ее нашли, но она сумела убежать и скрыться из вида . Сегодня утром вышла(собака) на открытый косогор и умерла. Все кто участвовал в поиске этой собаке в шоке от увиденного . Собака пережила страшные мучения . Сейчас решается вопрос о ее утилизации",-сообщила "Вестям Приморье" одна из участниц "спасательной операции"

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]