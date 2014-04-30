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Во Владивостоке на 33-ем причале в торжественной обстановке открыли памятник морякам Тихоокеанского флота

7 февраля во Владивостоке на 33-ем причале в торжественной обстановке открыли памятник морякам Тихоокеанского флота, погибшим в авиакатастрофе. Трагедия произошла на военном аэродроме города Пушкин(недалеко от Ленинграда) 36 лет назад - 7 февраля 1981 го года. На борту самолета Ту-104 находились 50 человек, в том числе 16 адмиралов, весь командный состав Тихоокеанского флота. Все они погибли. После этой катастрофы флот на время полностью остался без командования.

Сергей Авакянц, командующий Тихоокеанским флотом: «Мы открываем памятник не жертвам авиакатастрофы, мы открываем памятник самым лучшим, талантливым представителям офицерского флота ВМФ СССР и России».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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