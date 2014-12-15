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Дворец культуры отремонтирован в Приморье

Дворец культуры отремонтирован в Приморье

Фото: Администрация ПК

В Артеме завершен ремонт Дворца культуры угольщиков. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию региона.

Как сообщили в краевом департаменте культуры, ремонт здесь выполнен в рамках 102 поручений Губернатора Приморья, которые он дал по итогам Большого проезда.

«Общая стоимость работ по ремонту Дворца культуры угольщиков составляет 15 миллионов рублей. 80% этой суммы составляют средства краевого бюджета, 20% – бюджета Артемовского городского округа. На эти средства капитально отремонтированы перекрытия центральной части здания, два танцевальных класса, помещения библиотеки», – сообщили в департаменте.

Отметим, Дворец культуры угольщиков Артемовского городского округа построен в 1954 году. С первых дней открытия учреждение стало центром культурной жизни в городе – здесь проходили все главные праздники, концерты приезжих артистов, работали десятки творческих кружкой. Сегодня в кабинетах здания продолжается активная творческая работа знаменитых на весь край коллективов – образцовый хореографический ансамбль «Грация», народный ансамбль спортивного бального танца «Нежность», ансамбль корейского танца «Чхильсон» и другие.

Напомним, по итогам Большого проезда Владимира Миклушевского по территориям края сформировано 102 поручения. В каждом муниципальном образовании выбраны три наиболее актуальные проблемы, решить которые самостоятельно местным властям не под силу. По поручению Губернатора Приморья с учетом исполнения поручений были пересмотрены все государственные программы региона.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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