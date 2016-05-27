Суд оставил под арестом обвиняемого в растрате при строительстве Приморского океанариума

Суд оставил под арестом бывшего главу Дирекции по строительству в Дальневосточном федеральном округе Андрея Поплавского, обвиняемого в растрате 1 млрд рублей при строительстве Приморского океанариума, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

"В ходе обсуждения вопроса о мере пресечения сторона защиты просила суд изменить данную меру пресечения на более мягкую. Государственное обвинение настаивало на продлении срока содержания под стражей. Суд оставил фигуранту меру пресечения прежней и продлил срок содержания под стражей", - сообщил собеседник.

Поплавский обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата") и ч. 3 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп"). По данным следствия, Поплавский при пособничестве гендиректора ООО "НПО "Мостовик" Олега Шишова и гендиректора ЗАО "Косандра" Александра Косяченко растратил денежные средства на сумму более 1 млрд рублей, выделенные на строительство научно-образовательного комплекса "Приморский океанариум" в городе Владивостоке.

Кроме того, как считает следствие, Поплавский получил от Косяченко и Шишова более 145 млн рублей за приемку выполняемых генподрядчиками работ по строительству океанариума, их оплату, а также дальнейшее финансирование строительно-монтажных работ.

Фрунзенский суд Владивостока в марте признал экс-гендиректора "Мостовика" Шишова виновным в пособничестве при растрате 1 млрд рублей при строительстве Приморского океанариума и приговорил его к трем годам колонии общего режима со штрафом в 300 тысяч рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]