«Вести: Приморье»: Жители с. Молчановка живут без благ цивилизации
Профессия почтальон с изюминкой по-молчановски. Пенсию жителям села на окраине Партизанска выдают прямо на улице даже в самые сильные морозы. Почему это происходит и есть ли решение проблемы.
Все подробности расскажем сегодня в репортаже Всеволода Ставчанского в 21-44 на телеканале «Россия 1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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