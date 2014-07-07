«Вести: Приморье»: Жители с. Молчановка живут без благ цивилизации

Профессия почтальон с изюминкой по-молчановски. Пенсию жителям села на окраине Партизанска выдают прямо на улице даже в самые сильные морозы. Почему это происходит и есть ли решение проблемы.

Все подробности расскажем сегодня в репортаже Всеволода Ставчанского в 21-44 на телеканале «Россия 1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]