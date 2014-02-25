Рыбаки Приморья бьют рекорды
Вылов приморских рыбаков достиг исторического максимума в 2016 году. Уловы сразу шести предприятий превысили 70 тысяч тонн.
Рост к уровню 2015 года составил более 90 тысяч тонн.
«В прошлом году вылов ПАО НБАМР составил 173,5 тысяч тонн. ПАО ПБТФ – почти 124 тысяч тонн, ОАО ТУРНИФ – почти 92 тысяч тонн. Вылов ООО Ролиз составил 78 тысяч тонн, АО ДМП – более 75 тысяч тонн. ЗАО Интрарос добыла более 72 тысяч тонн», – отметили специалисты.
Отметим, вылов предприятий Приморья в 2016 году достиг исторического максимума за последние 10 лет и составил 837 тысяч тонн.
Напомним, Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский считает, что приморские рыбаки вносят серьезный вклад в продовольственную безопасность страны.
«Около 20% общероссийского вылова обеспечивает наш край, а треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье», – констатировал глава региона.
Владимир Миклушевский подчеркнул, неизменно высокое качество нашей рыбной продукции знают далеко за пределами России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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