В суд поступил иск к обвиняемому в растрате при строительстве Приморского океанариума

Суд в Приморье получил иск на более 750 млн рублей от Управления делами президента РФ к бывшему главе Дирекции по строительству в Дальневосточном федеральном округе Андрею Поплавскому, обвиняемого в растрате 1 млрд рублей при строительстве Приморского океанариума. Об этом сообщил ТАСС представитель Фрунзенского суда Владивостока.

"Судья подтвердил, что такой иск поступил, но рассмотреть его на заседании еще не успели", - сообщил собеседник. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, суд продлил Поплавскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Поплавский обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата") и ч. 3 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп").

По данным следствия, Поплавский при пособничестве гендиректора ООО "НПО "Мостовик" Олега Шишова и гендиректора ЗАО "Косандра" Александра Косяченко растратил денежные средства на сумму более 1 млрд рублей, выделенные на строительство научно-образовательного комплекса "Приморский океанариум" в городе Владивостоке.

Кроме того, как считает следствие, Поплавский получил от Косяченко и Шишова более 145 млн рублей за приемку выполняемых генподрядчиками работ по строительству океанариума, их оплату, а также дальнейшее финансирование строительно-монтажных работ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]