Изъятые у гражданина КНР кости принадлежат нескольким давно погибшим тиграм - эксперт

Изъятые 5 февраля у гражданина Китая в Приморье 33 фрагмента частей тел диких животных общей стоимостью более 2,3 млн рублей принадлежат как минимум двум особям амурского тигра, погибшим до 2015 года, сообщает пресс-служба дальневосточного филиала центра "Амурский тигр".

"Пока в интересах следствия многое не разглашается... Изъятые кости принадлежат тиграм погибшим достаточно давно. С большой долей вероятности данных хищников популяция потеряла ещё до учета тигра в 2015 году. В связи с этим можно констатировать, что, скорее всего, данные кости хранились у гражданина длительное время и он не мог их переместить в Китай из-за усиления работы правоохранительных органов", - цитирует пресс-служба слова директора филиала Сергея Арамилева.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о незаконных добыче и обороте особо ценных животных, занесенных в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]