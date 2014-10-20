Изъятые у гражданина КНР кости принадлежат нескольким давно погибшим тиграм - эксперт
Изъятые 5 февраля у гражданина Китая в Приморье 33 фрагмента частей тел диких животных общей стоимостью более 2,3 млн рублей принадлежат как минимум двум особям амурского тигра, погибшим до 2015 года, сообщает пресс-служба дальневосточного филиала центра "Амурский тигр".
"Пока в интересах следствия многое не разглашается... Изъятые кости принадлежат тиграм погибшим достаточно давно. С большой долей вероятности данных хищников популяция потеряла ещё до учета тигра в 2015 году. В связи с этим можно констатировать, что, скорее всего, данные кости хранились у гражданина длительное время и он не мог их переместить в Китай из-за усиления работы правоохранительных органов", - цитирует пресс-служба слова директора филиала Сергея Арамилева.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о незаконных добыче и обороте особо ценных животных, занесенных в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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