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Четверо несовершеннолетних пострадали в ДТП в Приморье

Четверо несовершеннолетних пострадали в ДТП в Приморье

Около 22.20 в дежурную часть Госавтоинспекции города Артема поступило сообщение о том, что на 10 км автодороги Хабаровск – Владивосток – Соловей-Ключ – Ясное произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека, в том числе трое несовершеннолетних. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Предварительно установлено, что 16-летний подросток, находясь на территории  автосервиса, расположенного в селе Соловей-Ключ, самовольно взял ключи от автомашины, оставленной на ремонт. Подросток вместе с приятелями 15-ти, 17-ти и 18-ти лет отправился  кататься. При движении из поселка Соловей - Ключ  в сторону села Ясное водитель не справился с управлением и совершил опрокидывание автомашины. В результате ДТП водитель и трое  пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

Проводится проверка по факту неправомерного завладения транспортным средством. С родителями несовершеннолетних  проведены профилактические беседы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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