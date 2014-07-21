Карты безопасных маршрутов движения детей внедряются в школы Владивостока. Видеорепортаж Андрея Мозгового
Карты безопасных маршрутов движения детей внедряются в школы Владивостока. Совместный проект реализуют госавтоинспекция и управление образования краевого центра. Карты безопасных маршрутов помогут существенно снизить детский травматизм на дорогах города.
Одной из первых школ, где уже появилась новая схема, стала гимназия №2. С её помощью ученики смогут ориентироваться в дорожной обстановке. На карте отмечены ближайшие остановки общественного транспорта, места нахождения регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов, телефоны экстренных служб. Карты просты в использовании и рассчитаны для каждого первоклашки.
Светлана Демиденко, старший инспектор пропаганды ГИБДД г. Владивосток: «Госавтоинспекция по городу Владивостоку совместно с управлением образования администрации города, городским информационным порталом разработали карты безопасности маршрутов движения школьников. В настоящее время мы размещаем карты в образовательных учреждениях и в течение ближайшего времени такие карты будут размещены во всех 79 образовательных учреждениях».
Полицейские с пятиклассниками 2-ой гимназии провели урок, на котором рассказали, как правильно пользоваться картой, где безопасно перейти дорогу, выйдя из школы и как добраться до ближайшей остановки автобусов. Также напомнили о правилах перехода проезжей части.
Мария Кононенко, ученица 5 «Б» класса гимназии №2 г. Владивосток: «Нам ГИБДД представила карту, там изображены гимназия №2 и все ближайшие остановки, пешеходные переходы, подземные переходы. Ученики гимназии №2 и люди, которые проходят рядом с ней надо быть очень внимательными. Потому что Океанский проспект это очень подвижная дорога, тут очень много водителей, школьников и школьники не всегда внимательны. Поэтому дорогие водители будьте всегда внимательны».
В завершение урока полицейские вручили школьникам, принявшим участие в краевом конкурсе социальной рекламы «ПДД: взгляд из-за парты» дипломы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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